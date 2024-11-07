نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: هنأت ترامب بالفوز وانتقال السلطة سيكون سلميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب من البيت الأبيض اليوم الخميس، أنه تحدث إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهنأه بفوزه، مؤكدًا الانتقال السلمي للسلطة لأن "الأمريكيين يستحقون ذلك".

وقال بايدن: "تحدثت إلى ترامب وهنأته على فوزه وأكدت له أنني سأوجه إدارتي للعمل مع فريقه لأجل انتقال سلس للسلطة، وإننا نقبل الخيار الذي اتخذته البلاد في هذه الانتخابات، ولا نرى أنفسنا أعداء وإنما مواطنين أمريكيين وسنعمل على ضمان الانتقال السلمي للسلطة".

وأضاف: "النظام الانتخابي الأمريكي عادل ونثق فيه، وسنترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم والنتائج والتغييرات ستؤتي ثمارها".

وقال بايدن: "نقدم الاحترام لجميع العاملين لدينا، ومسؤولي الانتخابات الذين وضعوا أنفسهم على المحك منذ البداية، علينا أن نشكرهم على عملهم في صناديق الاقتراع، وفرز الأصوات، وحماية نزاهة الانتخابات".

وأشار إلى أن العديد من هؤلاء العمال متطوعون يقومون بذلك "ضنا بوطنهم"، مشددا على أنه يعتزم القيام بواجبه كرئيس وحفظ القَسم الدستوري بشرف.

وقال الرئيس الأمريكي الحالي: "تحدثت إلى كامالا هاريس ويجب أن تكون فخورة بحملتها، فقد غيرنا الولايات المتحدة للأفضل والطريق أمامنا واضح واقتصادنا قوي والوضع يتغير بسرعة".

وشدد على "أننا خسرنا هذه المعركة والانتكاسات لا يمكن تجنبها ولا يمكن أن نستسلم ويجب أن نبقى منخرطين ونسير للأمام".

ويوم الأربعاء، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من التوقعات القائلة بصراع طويل ومكثف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وقد فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب ترامب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.

فبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا الـ270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره كفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.