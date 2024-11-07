نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 50 شهيدًا وعشرات الجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب يومها الـ 398 على التوالي، وسط قصف مكثف على شمال القطاع.

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية متواصلة على محافظة شمال قطاع غزة، خاصة معسكر جباليا، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، وبيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، ومحيط هذه المناطق.

ووسع الجيش من هجماته على الفلسطينيين في شمالي القطاع، وسط حالة نزوح جديدة في مدينة بيت لاهيا، وذلك بعد قصف عنيف ومكثف شهدته المدينة خلال الساعات الأخيرة، موقعا أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى.

واستهدف قصف مدفعي منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، بينما استهدفت غارة جوية إسرائيلية المناطق الشمالية الغربية للقطاع، ونسفت الدبابات الإسرائيلية مباني سكنية في مخيم جباليا، وقصفت الطائرات مربعات سكنية ومنازل غربي مخيم النصيرات.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني شمال غزة: "مناشدات ونداءات استغاثة بوجود شهداء وجرحى تحت أنقاض منزل لعائلة المبحوح في محيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وأضاف الدفاع المدني: "ن️ندد باستمرار تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لعمل الدفاع المدني والطواقم الطبية في شمال القطاع ومنعهم من الاستجابة لنداءات المواطنين في المنازل التي يتم قصفها هناك".

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استبدال فرقة الاحتياط 252 التي تتولى من بين مهامها الحربية مسؤولية محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، بالفرقة 99 التي كانت في المنطقة قبل يوليو الماضي.

هذا وقالت وزارة الصحة في القطاع إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 43469 شهيدا و102561 جريحا".