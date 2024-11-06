نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- دونالد ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية 2024 ويعد “بعصر ذهبي” لأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب، أمام الآلاف من مؤيديه في تجمع حاشد في بالم بيتش بولاية فلوريدا، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وفي خطاب مؤثر، أكد ترامب أن أمريكا على أعتاب “عصر ذهبي” جديد تحت قيادته، مشيرًا إلى تحقيقه “نصرًا سياسيًا لا مثيل له”.



تفاصيل خطاب ترامب ووعوده لأمريكا

في كلمته، قال ترامب: “حققنا نصرًا سيسمح لنا بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، معبّرًا عن فخره بالتغلب على كافة المعوقات التي واجهته لتحقيق هذا الإنجاز السياسي الكبير.

وأضاف مؤكدًا فوزه في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها وأصر على تجاوزها للوصول إلى هذه النتيجة.

هدف ترامب في المجمع الانتخابي

أكد ترامب على طموحه للفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي، حيث أعلن أن هدفه هو الحصول على 315 صوتًا، ما من شأنه تعزيز موقفه وإعطاء الولايات المتحدة بداية قوية للعصر الجديد الذي يطمح لتحقيقه.

وختامًا، تمنى ترامب أن يكون هذا الفوز بداية لعهد جديد يعيد لأمريكا عظمتها ويقودها نحو مستقبل أفضل، مما يزيد من ثقة أنصاره في رؤيته للمستقبل.