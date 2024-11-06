نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مايك جونسون يعلن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، فوز مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وصرح جونسون قائلًا: “رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب”، مؤكدًا انتصار ترامب في الانتخابات.





وفي وقت سابق، أعلنت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية نتائج الانتخابات، مشيرة إلى فوز ترامب الذي حصل على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي، مما يكفي لإعادة دخوله إلى البيت الأبيض.