نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- دونالد ترامب يعود إلى الرئاسة الأمريكية في انتخابات 2024 بعد فوزه على كامالا هاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، مما يجعله الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة بعد انتصاره على نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

وذكرت القناة أن ترامب حصل على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي، مما يكفي لضمان عودته إلى البيت الأبيض.





ووفقًا لتقرير فوكس نيوز، يعتبر هذا الانتصار إنجازًا تاريخيًا لترامب، حيث أصبح أول رئيس منذ عهد غروفر كليفلاند في القرن التاسع عشر يعود إلى الرئاسة بعد هزيمته في الانتخابات السابقة.