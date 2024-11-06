‏نتائج أولية: ترامب يفوز بولاية بنسلفانيا ويضيف 19 صوتا بالمجمع الانتخابي

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏نتائج أولية، بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بولاية بنسلفانيا ويضيف 19 صوتا بالمجمع الانتخابي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.