العالم اليوم - إف بي آي: إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي" اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات وإن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية.

وذكر المكتب في بيان "لم يتم اعتبار أي من التهديدات ذات مصداقية حتى الآن". ولم يحدد ما هي الولايات المقصودة.

تأتي هذه الشائعة في وقت يواصل فيه ما يقارب 240 مليون ناخب أميركي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تعد الأكثر سخونة في تاريخ الانتخابات الاميركية.