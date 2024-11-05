نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب وتصعيد الخطاب ضد المهاجرين: دعوات للإعدام وقانون "العدو الأجنبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حملته الانتخابية المكثفة، شهد خطاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا ضد المهاجرين غير النظاميين، داعيًا لفرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يرتكبون جرائم قتل بحق مواطنين أميركيين أو أفراد الشرطة. جاء هذا التصريح خلال تجمع انتخابي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث كرر ترامب مواقفه المتشددة إزاء تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه القضية ستكون نقطة حاسمة في حملته الانتخابية.

كما طالب ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، بتشجيع الرياضيين من جامعة ولاية بنسلفانيا على التصدي للمهاجرين، مشددًا على أهمية التعامل الصارم مع ما يراه تهديدًا متزايدًا للبلاد.

قانون "العدو الأجنبي" كأداة لترحيل جماعي

يخطط ترامب، في حال فوزه، لإعادة تفعيل قانون "العدو الأجنبي" الذي يعود إلى عام 1798، والذي يُتيح للحكومة الأميركية اعتقال وترحيل الأجانب القادمين من دول تعتبرها الولايات المتحدة في حالة عداء معها. وقد صرح ترامب في تجمع بكاليفورنيا أنه سيستخدم هذا القانون لتفكيك شبكات الجريمة التي تضم مهاجرين غير نظاميين.

وتُشير هذه الخطوات إلى تحول جوهري في سياسة الهجرة الأميركية حال فوز ترامب، حيث تستهدف أجندته المقترحة تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين بشكل حاد، مع إعادة تعريف العلاقة مع الوافدين الجدد.