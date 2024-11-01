محمد بن زايد ونائباه يهنئون رئيس الجزائر بذكرى اندلاع الثورة

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيس عبدالمجيد تبون.