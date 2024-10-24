العالم اليوم - إفريقيا.. أكثر من 2700 إصابة محتملة بجدري القردة في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر إفريقيا.. أكثر من 2700 إصابة محتملة بجدري القردة في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، يوم الخميس، تسجيل 2729 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بمرض جدري القردة في القارة في غضون أسبوع.

وقال نجاشي نجونجو، رئيس الفريق المسؤول عن ملف جدري القردة في مراكز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، إنه من بين هؤلاء، تم تأكيد 1001 حالة من خلال الاختبارات.

وأضاف نجونجو أن هذا العدد "لا يبعث الشعور بالطمأنينة بشأن بالحالات الأخرى، بسبب محدودية الاختبارات وقدرات المختبرات في البلدان المتضررة"، مؤكد "تسجيل 26 حالة وفاة".

وعدلت مراكز السيطرة على الأمراض في إفريقيا أرقامها من الأسبوع السابق بشأن حالات الوفاة منذ بداية العام، حيث ذكرت أنه كان هناك 1014 حالة وفاة من أصل 45327 حالة مشتبه بها في إفريقيا، علما أن المراكز أبلغت في الأسبوع السابق عن 1100 حالة وفاة.

ووفق المركز فإنه لم يتم تأكيد أي حالات في الكاميرون والغابون وغينيا ورواندا وجنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ومع ذلك، ووفقا للتقارير، تسبب العديد من الحالات بين الأطفال، وخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إثارة القلق، لأنهم يعانون في الوقت نفسه من جدري القردة والحصبة.

وعلى الرغم من أن التطعيمات ضد جدري القردة بدأت الآن في هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، غير أن التطعيمات متاحة للبالغين فقط.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أغسطس حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب الانتشار المتزايد لمرض جدري القردة في إفريقيا، وهو أعلى مستوى تنبيه يهدف إلى لفت انتباه السلطات في جميع أنحاء العالم لخطورة الوضع.