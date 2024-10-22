العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط عند الإغلاق متأثرا بمخاوف مرتبطة بالانتخاب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - أغلق مؤشر نيكي منخفضا، الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال خسارة الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة كما أثر ضعف وول ستريت ليلا على معنويات السوق.

وتراجع المؤشر نيكي 1.39 بالمئة إلى 38411.96 نقطة عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 بالمئة إلى 2651.47 نقطة.

وأغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض أمس الاثنين متراجعين عن مستويات الإغلاق القياسية المرتفعة التي سجلاها الجمعة ومكاسب لستة أسابيع متتالية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانتظار المستثمرين الحذرين من التقييمات المرتفعة لأرباح الشركات الكبيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية يابانية إن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو ربما يخسران أغلبيتهما في مجلس النواب في الانتخابات التي تجرى في 27 أكتوبر.

وجاء في تقرير الأسبوع الماضي أن الحزب الديمقراطي الحر قد لا يحصد 233 مقعدا يحتاج إليها لتحقيق أغلبية صريحة في المجلس المؤلف من 465 مقعدا.

وحل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا مجلس النواب في التاسع من أكتوبر، مما يفسح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية "السوق لا تحب الاضطرابات أو عدم اليقين. وربما يتعين على الحزب الديمقراطي الحر البحث عن حزب آخر ليحافظ على الأغلبية في مجلس النواب، وهو ما يعني أنه قد يضطر إلى تعديل بعض سياساته".

وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم شركة فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو للملابس 3.18 بالمئة ليكون أكبر مساهم في تراجع نيكي. وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.08 بالمئة. ونزل سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.7 بالمئة.