العالم اليوم - في رسالة للكونغرس.. بايدن يوجه بنشر نظام "ثاد" في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر في رسالة للكونغرس.. بايدن يوجه بنشر نظام "ثاد" في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:27 مساءً - بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، برسالة إلى الكونغرس، وجه خلالها بنشر منظومة الدفاع الجوي "ثاد" لتعزيز الموقف الدفاعي في إٍسرائيل.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وصول الفريق الأميركي مع المكونات الأولية؛ لتشغيل بطارية ثاد الدفاعية إلى إسرائيل.

وقال رايدر إن فريقًا متقدمًا من الأفراد العسكريين الأمريكيين والمكونات الأولية اللازمة لتشغيل بطارية الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية ثاد، وصل إلى إسرائيل.

وأضاف أن البطارية قادرة على التشغيل الكامل في المستقبل القريب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي "ثاد" في المنطقة، حيث سبق أن وجه الرئيس الأميركي الجيش بنشرها في الشرق الأوسط العام الماضي بعد هجمات 7 أكتوبر للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

كما سبق للولايات المتحدة أن نشرت منظومة "ثاد" في إسرائيل عام 2019 للتدريب وتدريبات دفاع جوي متكاملة.

ومنظومة الدفاع الجوي "ثاد" (THAAD) هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها، وهي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية) ، وتعتبر جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية