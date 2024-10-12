العالم اليوم - بوليتيكو: إيران لديها "قائمة اغتيالات" وعلى رأسها ترامب

وكانت إيران تهدد ترامب علنا ومعه الأشخاص الذين أشرفوا على استراتيجيته للأمن القومي منذ يناير 2020، عندما أمر ترامب بشن غارة بطائرة بدون طيار قتلت القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأطلع مسؤولون في الاستخبارات الأميركية حملة ترامب الشهر الماضي على تهديدات الاغتيال ضد الرئيس السابق من إيران، حيث قالت الحملة إنهم تلقوا تحذيرات من أن التهديد "اشتد في الأشهر القليلة الماضية".

وجاءت الإحاطة في أعقاب محاولتين لاغتيال ترامب مؤخرا. ولم يتم تقديم أي دليل يربط تلك المحاولات بطهران.

غير أن جهود إيران لقتل ترامب وكبار المسؤولين السابقين الذين ألقت باللوم عليهم في ضربة سليماني أكثر شمولا وعدوانية مما ورد سابقا، وفقا لعشرات المسؤولين المطلعين على التهديد الإيراني بالاغتيال.

وقال مساعد المدعي العام لوزارة العدل للأمن القومي، مات أولسن: "هذا خطير للغاية. لقد أوضحت إيران أنها عازمة على الانتقام من المسؤولين السابقين فيما يتعلق بضربة سليماني".