العالم اليوم - مبيعات السيارات في الصين ترتفع بعد تراجع لستمر لـ5 أشهر

انتم الان تتابعون خبر مبيعات السيارات في الصين ترتفع بعد تراجع لستمر لـ5 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.

وبهذا الارتفاع، أنهت مبيعات السيارات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم تراجعا استمر لخمسة أشهر بفضل دعم حكومي يشجع على استبدال السيارات في إطار حزمة تحفيز أشمل.

وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب في الصين أن المبيعات سجلت 2.13 مليون مركبة في سبتمبر مرتفعة من 2.04 مليون قبل عام.

كما أظهرت البيانات أيضا صعود المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.9 بالمئة عن مستويات 2023.

وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة 50.9 بالمئة وشكلت 52.8 بالمئة من إجمالي المبيعات.

ويمثل سبتمبر ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه مبيعات المركبات المشغلة بالبطاريات مبيعات نظيراتها التي تعمل بالبنزين في الصين.