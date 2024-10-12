العالم اليوم - أردوغان يدعو روسيا وإيران لإجراءات لحماية سلامة أراضي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وسوريا وإيران يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سلامة أراضي سوريا، وذلك ردا على سؤال عن الضربة التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة على دمشق.

وفي حدث مع ممثلي وسائل الإعلام التركية، أضاف "سندافع عن سلام عاجل ودائم في سوريا (...) إسرائيل تشكل تهديدا ملموسا للسلام الإقليمي والعالمي".

ونقل نص مكتوب للمقابلة أصدرته الرئاسة عن أردوغان القول "من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية ضد هذا الوضع الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة أراضي سوريا".

وفي الشأن الفلسطيني، قال أردوغان إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تحدث على مرأى الجميع، وأخذت مكانها في صفحات العار بتاريخ الإنسانية.

وذكر أن "الإبادة الجماعية في غزة تحدث على مرأى الجميع وأخذت مكانها في صفحات العار بتاريخ الإنسانية"، على ما نقلت وكالة الأناضول.

وأردف الرئيس التركي: "هذا العار يلطخ جباه داعمي منظمة الصهيونية الإرهابية المعروفة اليوم باسم إسرائيل وسيطاردهم على مدى أجيال".

وتابع أردوغان: لا يمكننا تجاهل العدوان الإسرائيلي ونراقب الوضع عبر استخباراتنا فيما يخص الخطوات التي اتخذتها وقد تتخذها إسرائيل تجاه تركيا".