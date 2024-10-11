العالم اليوم - "أدنوك" تكمل استحواذها على حصة مسيطرة في "فيرتيغلوب"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - أﻋﻠﻧت ﺷرﻛﺔ ﺑﺗرول أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ"أدﻧوك"، الجمعة، أن ﻋﻣﻠﯾﺔ استحواذها على حصة شركة "أو ﺳــﻲ أي" اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 50 بالمئة، زاد ﺳـﮭم واﺣد ﻓﻲ شرﻛﺔ "ﻓﯾرﺗﯾﻐﻠوب" المدرجة ﻓﻲ ﺳـوق أﺑوظﺑﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ دﯾﺳـﻣﺑر 2023، ﻗد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺛﻼﺛﺎء المقبل.

وقبل إنجاز الصفقة، سيتم إجراء عملية تداول كبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الجمعة 11 أكتوبر ، على أن يتم تسويتها يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، بحسب البيان.

وقالت فيرتيغلوب في إفصاح على سوق أبوظبي، "بعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة "أدنوك" في "فيرتيغلوب" إلى 86.2 بالمئة، فيما تبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8 بالمئة.

وأضاف البيان، ستسضيف إدارة "ﻓﯾرﺗﯾﻐﻠوب" مؤتمر هاتفي للمستثمرين والمحليين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، لاستعراض خطة الشركة لتحقيق المزيد من النمو وتعزيز وزيادة القيمة.