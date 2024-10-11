العالم اليوم - الصين.. حكم بالسجن مدى الحياة على نائب سابق بالبنك المركزي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - قضت محكمة صينية بسجن النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الصيني، فان يي في، مدى الحياة، وذلك بعد إدانته بتلقي رشاوي بمبالغ كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، أن الحكم بالسجن مدى الحياة صدر الخميس ضد النائب السابق لدى بنك الشعب الصيني، من قبل محكمة في هوانغقانغ بمقاطعة هوبي بوسط الصين.

كما كشفت أن الحكم بالسجن مدى الحياة جاء كعقوبة مخففة، بعد أن صدر الحكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وأشارت المحكمة في الحكم إلى أنه بعد انتهاء فترة وقف التنفيذ لمدة عامين وتخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة وفقا للقانون، لن يُسمح بتخفيف آخر في العقوبة أو أي إطلاق سراح مشروط.

واتُّهم فان بقبول رشاوى بصورة غير قانونية تزيد قيمتها عن 386 مليون يوان (حوالي 54.6 مليون دولار أميركي)، بشكل مباشر أو عن طريق أشخاص آخرين.

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، فقد استخدم فان منصبه وسلطاته لتقديم المساعدة للوحدات والأفراد المعنيين في تمويل القروض وعقود الأعمال ونقل الوظائف وغيرها من الأمور.