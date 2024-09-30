العالم اليوم - إسرائيل تنذر سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بالإخلاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 09:28 مساءً - دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل عاجل وذلك مع تزايد احتمالات قيام إسرائيل بتوغل عسكري.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وذكرت مراسلتنا في لبنان بأن هناك توقعات بانطلاق الهجوم البري الإسرائيلي من القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كذلك قالت مراسلتنا إن غارات إسرائيلية مستمرة استهدفت عدة قرى جنوبي لبنان، مساء الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي يمشّط أطراف كفرشوبا جنوبي لبنان، مع تحليق للمقاتلات الإسرائيلية مع إلقاء بالونات حرارية في أجواء صيدا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتهاء جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وبدء مشاورات تجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببعض الوزراء.

وبدأ الجيش اللبناني، مساء الإثنين، إعادة تمركز قواته قرب الحدود مع إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر بالجيش لوكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن القوات اللبنانية انسحبت لمسافة 5 كيلومترات على الأقل شمال حدودها الجنوبية مع إسرائيل.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي "منطقة عسكرية مغلقة" في أجزاء من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش في بيان إنه تم إعلان "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. يمنع الدخول إلى هذه المنطقة".

وكشفت مصادر أميركية أن إسرائيل نشرت مهندسين قتاليين وقوات أخرى لتنفيذ مهام جنوبي لبنان مثل اختراق الحواجز.

وأضافت أن إسرائيل بدأت بالفعل تنفيذ عمليات استكشافية جنوب لبنان بما في ذلك مهام برية صغيرة.