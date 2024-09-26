نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تواصل تجريد حزب الله من قدراته وتستهدف تصفية قادته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إسرائيل حملتها العسكرية ضد حزب الله، مستهدفةً تجريد الحزب من قدراته العسكرية عبر توجيه ضربات مركزة على منشآته وقواته. وتتركز الاستراتيجية الإسرائيلية بشكل خاص على تصفية قادة الصف الأول للحزب، مما أدى إلى إحداث ارتباك واضح في أدائه الدفاعي والهجومي.

وقد تسبب استهداف القادة البارزين في تعطيل عمليات الحزب وتراجع قدرته على اتخاذ قرارات ميدانية سريعة، ما ينعكس سلبًا على مستوى التنظيم والقيادة. ويبدو أن إسرائيل تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة لاستهداف هؤلاء القادة في مواقعهم السرية، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف قيادات الحزب.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضربات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية، تواجه جماعة حزب الله تحديات كبيرة في إعادة تنظيم صفوفها وتعويض القيادات التي فقدتها. هذا الضغط المستمر يشير إلى أن إسرائيل تسعى لتقليص قدرة الحزب على الاستمرار في الهجمات الصاروخية ضدها، وتقويض نفوذه على الساحة اللبنانية والإقليمية.

ومن غير الواضح كيف سيؤثر هذا الضغط المتزايد على مستقبل حزب الله، لكنه بالتأكيد يضعه في موقف دفاعي صعب، خاصة مع استمرار الحملة الإسرائيلية التي تستهدف قلب هيكل القيادة في الحزب.