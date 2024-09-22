نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حماس تشعل الجبهات وتصفع إسرائيل بتأييد ناري لعمليات حزب الله.. "المقاومة توحد الصفوف والرد قادم من كل الاتجاهات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، عن تقديرها للعمليات التي نفذتها المقاومة اللبنانية حزب الله ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والاستراتيجية.

وأكدت حماس في بيانها أن هذا الرد النوعي من حزب الله يأتي كجزء من الرد على جرائم الكيان الصهيوني المستمرة، ويفشل مساعي إسرائيل في التركيز على قطاع غزة دون باقي الجبهات.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وفي الآونة الأخيرة، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على لبنان، مستهدفة اختراق أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما أدى إلى انفجار بعض تلك الأجهزة، مثل أجهزة "بيجر" و"آي كوم"، في 17 و18 سبتمبر 2024، وأسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى من عناصر حزب الله.

استهدافات إسرائيلية واغتيالات لقادة حزب الله

ولم تقتصر انتهاكات الاحتلال الصهيوني على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، بل امتدت إلى الجبهة الشمالية، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مواقع حزب الله ومباني سكنية في لبنان، وأسفرت تلك الغارات عن اغتيال عدد من القادة، بينهم إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، إضافة إلى استشهاد 13 عنصرًا آخرين.