‏حزب الله يعترف بمقتل 15 من كوادره في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف ‏حزب الله، بمقتل 15 من كوادره بينهم القيادين البارزين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.