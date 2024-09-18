العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار ضخم بضربة أوكرانية على مستودع أسلحة روسي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجار ضخم بضربة أوكرانية على مستودع أسلحة روسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لـ"رويترز"، الأربعاء، إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيّرة على منطقة تفير الروسية تسبب في تدمير مستودع أسلحة في المنطقة يضم صواريخ وقنابل موجهة وذخائر مدفعية.

وأضاف أن الطائرات المسيّرة تسببت في حدوث "انفجار قوي للغاية"، في مستودع كبير للإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بلدة توروبتس.

وتابع: "المستودع كان يضم صواريخ مخصصة لأنظمة صواريخ إسكندر التكتيكية وأنظمة صواريخ توشكا يو التكتيكية وقنابل جوية موجهة وذخائر مدفعية".

وأردف أن الحريق الناجم عن الهجوم غطى منطقة بمساحة 6 كيلومترات.

وقال حاكم منطقة تفير في منشور إن رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق. ولم يذكر ما الذي تشتعل فيه النيران.

وأفاد مدونون يتابعون الحرب بين روسيا وأوكرانيا ووسائل إعلام في وقت سابق بأن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيّرة على روسيا، تسبب في انفجار هائل وأدى إلى إجلاء جزئي للسكان قرب موقع مستودع أسلحة روسي كبير.

وقال المصدر أيضا إن القوات المسلحة واصلت بشكل ممنهج "تقليل إمكانات العدو الصاروخية التي يستخدمها لتدمير المدن الأوكرانية".

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.