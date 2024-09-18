مسؤول أمريكي: إسرائيل أطلعت واشنطن على تفاصيل عملية البيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، على تفاصيل العملية التي تم خلالها تفجير كميات صغيرة من المتفجرات المخبأة في أجهزة البيجر الخاصة بعناصر حزب الله اللبناني.

وقتل 11 لبنانيًا، بينهم طفلة 10 سنوات، فيما أصيب 4 آلاف آخرين في سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت أجهزة البيجر الخاصة بعناصر حزب الله اللبناني في بيروت ومناطق متفرقة أخرى، وتم إلقاء اللوم على إسرائيل في عملية نسبت للموساد.

وكان هسو تشينج، مؤسس شركة جولد أبولو، المصنعة لعلامة البيجر التجارية، أكد أن شركته لم تصنع أجهزة الاستدعاء التي استخدمت في تفجيرات لبنان الثلاثاء.

وقال "هسو" إن أجهزة الاستدعاء المستخدمة في الانفجار صنعتها شركة أوروبية لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وحمّل حزب الله اللبناني، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان الإجرامي، وأكد في بيان أن القتلى والجرحى هم "عنوان الجهاد والتضحيات".