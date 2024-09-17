إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال المعارك جنوبي غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 06:34 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن جنديًا احتياطيًا من الكتيبة 846 في لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة، الليلة الماضية خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن مقاتلًا احتياطيًا من الكتيبة 846 في لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة الليلة الماضية في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، وتم إبلاغ عائلته.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.