العالم اليوم - الخدمة السرية: ترامب لم يكن بعيدا عن مطلق النار بملعب الغولف

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 11:18 مساءً - عقد عمدة مقاطعة بالم بيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي مؤتمرا صحفيا كشفوا خلاله تفاصيل تتعلق بحادث إطلاق النار بملعب الغولف الخاص بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال عمدة مقاطعة بالم بيتش إن جهاز الخدمة السرية "تحرك بشكل استباقي وتعامل مع الشخص المشبوه".

وأضاف: "نجحنا في تحديد المسؤول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب".

من جانبه، قال ممثل جهاز الخدمة السرية إن ترامب "لم يكن بعيدا عن مطلق النار في ملعب الغولف".

وأوضح أن جهاز الخدمة السرية "فتح النار على الشخص"، مؤكدا أن "ترامب آمن وبخير، وهو موجود في مقر إقامته".

وتابع: "مستوى التهديد مرتفع بعد حادثة إطلاق النار بالقرب من ترامب".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بدونالد ترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إلى أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب".

وطمأن ترامب مؤيديه بأنه بخير وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية في رسالة إلكترونية للمتبرعين: "أنا آمن وبخير".

وبيّن ترامب أنه: "كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمع هذا أولا: أنا بخير وآمن. لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدا".