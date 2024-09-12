العالم اليوم - بسبب 7 أكتوبر.. استقالة قائد وحدة استخباراتية إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر بسبب 7 أكتوبر.. استقالة قائد وحدة استخباراتية إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي قدّم، الخميس، استقالته لرئيس هيئة الأركان.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن قائد الوحدة 8200، وهي وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية، قدّم استقالته بسبب "تقصيره في هجوم 7 أكتوبر"، الذي نفذته حماس في جنوب إسرائيل.

وجاء في رسالة استقالة يوسي ساريئيل: "اليوم الـ342 لحربنا، في 7 أكتوبر الساعة 06:29، لم أقم بالمهمة كما توقعت وكما توقع مرؤوسي وقادتي ومواطنو بلادي".

وفي الأول من سبتمبر الحالي، أشار موقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن "بعد نحو 11 شهرا من اندلاع الحرب، يشهد الجناح الاستخباراتي - الذي تم تصنيفه كأحد المسؤولين الرئيسيين عن فشل 7 أكتوبر الماضي - ثورة أخرى".

وتابع: "إذ يبدو أن قائد الوحدة 8200، أكبر وحدة لجمع المعلومات في الجيش الإسرائيلي، يوسي ساريئيل، ينوي الإعلان عن نهاية مهمته في الأسابيع المقبلة".

وأوضح موقع هيئة البث الإسرائيلية أنه من المنتظر أن يحال يوسي ساريئيل إلى التقاعد.

وتم تعيين ساريئيل قائدا للوحدة عام 2021. وأصبح بذلك ثاني مسؤول كبير في شعبة الاستخبارات يستقيل من منصبه، بعد تقاعد اللواء أهارون حاليفا، الذي تحمّل هو الآخر مسؤولية فشل 7 أكتوبر.