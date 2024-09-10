ارتفاع عدد قتلى الإعصار الكبير ياغي إلى 82 شخصا في فيتنام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أعلنت الحكومة الفيتنامية، أن عدد قتلى إعصار ياغي في البلاد ارتفع إلى 82 شخصا، وفي الوقت ذاته، لا يزال 64 شخصا أخرين في عداد المفقودين.

وقالت وكالة إدارة الكوارث ووسائل الإعلام الرسمية في تقرير، إن معظم الضحايا لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة، مضيفة أن 752 شخصا أصيبوا.

ووصل الإعصار لليابسة يوم السبت عند الساحل الشمالي الشرقي لفيتنام حيث تقع العديد من المصانع الكبرى التابعة لشركات محلية وأجنبية، وخفضت وكالة الأرصاد تصنيفها لقوته إلى منخفض مداري أول أمس الأحد.

وتسبب الإعصار في قطع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات وغمر طرقا سريعة وعطل شبكات الاتصالات وأدى لانهيار جسر واقتلاع آلاف الأشجار وأجبر الأنشطة الاقتصادية في مراكز صناعية على التوقف.