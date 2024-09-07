نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقترح يتضمن نصوصًا مبتكرة لوقف الحرب في غزة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" إن مقترحًا أكثر تفصيلًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيُقدّم في غضون أيام.

وبيرنز أيضًا هو كبير المفاوضين الأمريكيين، الذين يسعون إلى إنهاء حرب غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وجاء تصريح بيرنز خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في لندن، اليوم السبت، بمشاركة ريتشارد مور رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6)، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معا بشكل علني.

وبعد مرور 11 شهرًا منذ اندلاع الحرب في غزة، يعمل بيرنز ممثلًا عن الولايات المتحدة مع قطر ومصر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وذكر بيرنز أن العمل جار على "نصوص وصياغات مبتكرة"، للتوصل إلى مقترح يرضي الطرفين.

وأضاف "سنجعل هذا مقترحًا أكثر تفصيلًا، وآمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة، ثم سنرى".

وتابع أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية وأنه يأمل أن يدرك زعماء كلا الطرفين أن "الوقت حان أخيرًا لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة".

وكتب بيرنز ومور مقالًا معًا في صحيفة فاينانشال تايمز، قبل الفعالية التي أبرزت جهود الرجلين المشتركة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال الاثنان إن "مواصلة مسار" دعم أوكرانيا أهم من أي وقت مضى وتعهدا بتعزيز تعاونهما في هذا الصدد.

وخلال مناقشة هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية، حيث سيطرت قوات كييف على أراض، وصف مور الهجوم بأنه تحرك "جريء وشجاع" لمحاولة تغيير الموقف.

وأضاف "من السابق لأوانه تخمين المدة التي سيستطيع خلالها الأوكرانيون الصمود هناك (في كورسك)".

وعلى الرغم من وصف بيرنز الهجوم بأنه "إنجاز تكتيكي كبير" للأوكرانيين، قال إنه لا يرى أي أدلة على تراخي قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة.