قتيلان و92 مصابا جراء الإعصار ”ياجي” في الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 92 آخرون؛ جراء الإعصار الكبير "ياجي"، اليوم السبت، في جزيرة هاينان السياحية جنوب الصين، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها 230 كيلو مترًا في ساعة؛ ما استدعى إجلاء نحو 460 ألف شخص، وفق محطة التلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في".

ويصنف "ياجي" كثاني أقوى إعصار مداري في العالم خلال 2024 حتى الآن، إذ جاء مصحوبًا برياح متواصلة بلغت سرعتها القصوى 245 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزه.

وجاء في الترتيب بعد الإعصار "بريل" الأطلسي المصنف من الفئة الخامسة، والأكثر شدة في حوض المحيط الهادي هذا العام.