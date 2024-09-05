العالم اليوم - ألمانيا.. إطلاق نار في ميونيخ قرب مركز توثيق جرائم النازية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.

وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.

وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الدكتاتورية النازية، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إنه وقع "حادث خطير" في ميونيخ، مضيفة أن "حماية المنشآت الإسرائيلية لها أولوية قصوى".

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن عملية كبيرة جارية استجابة لواقعة وطلبت من العامة تجنب المنطقة في منشور على إكس. وجرى نشر طائرة هليكوبتر لمتابعة الوضع بشكل أفضل.

وكان شهود عيان أفادوا بسماع طلقات نارية قوية، وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مواطناً مرعوباً يهرب من موقع الحادث.

قال بينيديكت فرانكي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤتمر ميونيخ للأمن، لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن مكتبه، الواقع بجوار مركز توثيق النازيين، محاصر حاليًا من قبل الشرطة. وأشار إلى سماع ما لا يقل عن اثنتي عشرة طلقة نارية، بينما تنتشر قوة كبيرة من خدمات الطوارئ في الشارع.

وتأتي هذه الحادثة في الذكرى السنوية لعملية ميونيخ الأولمبية عام 1972، حيث قُتل 11 رياضياً إسرائيلياً على يد جماعة "أيلول الأسود" الفلسطينية.

وفي وقت لاحق، قالت "إسرائيل هيوم"، إنه بسبب حادثة اطلاق النار تم إلغاء الحدث التذكاري الرسمي لمقتل الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ الذي كان يفترض أن يتم اليوم.