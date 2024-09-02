واشنطن بوست: الإضراب العام يشل إسرائيل ويضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن واشنطن بوست، بأن إضراب عام يشل إسرائيل ويضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وأن هذا الاضطراب أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات والشركات والرحلات الجوية في معظم أنحاء إسرائيل.

وأضافت الفضائية، أن المتظاهرون أغلقوا الشوارع في اضراب في اسرائيل واصطفوا على جسور الطرق السريعة في جميع أنحاء إسرائيل، موضحة أن الإضراب العام في إسرائيل أدى إلى تأخر إقلاع الرحلات الجوية لمدة ساعتين على الأقل.

وتابع، أن الإضراب في إسرائيل يعكس موجة من الغضب تجاه الحكومة بعد استعادة 6 محتجزين قتلى من قطاع غزة.