العالم اليوم - ولي عهد السعودية يستقبل الرئيس الفلسطيني في الرياض

انتم الان تتابعون خبر ولي عهد السعودية يستقبل الرئيس الفلسطيني في الرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:18 مساءً - استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض، الثلاثاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاستقبال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها. وأكد الأمير محمد بن سلمان مواصلة السعودية بذل الجهود، بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة، لوقف أعمال التصعيد. كما أكد "وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ولي عهد السعودية يستقبل الرئيس الفلسطيني في الرياض .. في رعاية الله وحفظة