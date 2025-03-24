صحة العين والأذن لدى الأطفال: علامات تستدعي القلق

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 03:55 مساءً - أهمية صحة العين والأذن لدى الأطفال

تُعتبر صحة العين والأذن من الجوانب الحيوية في حياة الأطفال، حيث تلعبان دورًا أساسيًا في نموهم وتطورهم. فالعينان هما نافذة الطفل إلى العالم، بينما تساعد الأذنان في تطوير قدراته السمعية والتواصل. لذا، من الهام جدًا مراقبة أي علامات تدل على وجود مشكلات في هذه الحواس.

علامات تدل على وجود مشكلات في العينين

هناك العديد من العلامات التي يجب الانتباه إليها، والتي قد تشير إلى وجود مشكلات في صحة العين لدى الأطفال، منها:

صعوبة في القراءة أو متابعة الأشياء المتحركة.

فرك العينين بشكل متكرر أو الشكوى من الحكة والإحساس بالحرقة.

تأخر في تعلم المهارات البصرية مثل التمييز بين الألوان أو الأشكال.

عيون مائلة أو غير مستقيمة عند النظر.

عدم القدرة على التركيز أو الشكوى من الصداع المتكرر.

علامات تدل على وجود مشكلات في الأذنين

توجد عدة علامات تشير إلى وجود مشاكل في صحة الأذن، والتي تشمل:

صعوبة في فهم الكلام أو الحاجة لرفع الصوت بشكل متكرر.

الشعور بالألم أو الضغط في الأذن.

عدم الاستجابة للأصوات العالية أو المنبهات.

وجود سوائل أو إفرازات غير طبيعية من الأذن.

الشعور بالدوار أو فقدان التوازن.

كيف يمكن العناية بصحة العين والأذن؟

لكي نضمن صحة جيدة للعين والأذن لدى الأطفال، يُنصح باتباع بعض النصائح الهامة:

إجراء فحوصات دورية للعين والأذن.

تحفيز الأطفال على ممارسة الأنشطة التي تتطلب استخدام حواسهم بشكل متكامل.

تجنب التعرض للتلوث أو الضوضاء الزائدة.

الحفاظ على نظافة العينين والأذنين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة أعلاه، يجب عليك استشارة طبيب مختص في أسرع وقت ممكن. الكشف المبكر يمكن أن يساعد في الوقاية من مضاعفات صحية خطيرة في المستقبل.

في النهاية، يجب أن نكون دائمًا واعين لأهمية صحة حواس أطفالنا وأن نتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على صحتهم.