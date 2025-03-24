مدرب اليابان: ستكون مواجهة صعبة أمام السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 02:49 مساءً - تحدث هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان، عن المواجهة التي تنتظر منتخب بلاده أمام السعودية، غداً الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال مورياسو في مؤتمر صحفي: “ستكون مواجهة صعبة خاصة في ظل سعي المنافس للتأهل المباشر، لكن بما أنها مباراة في ملعبنا فإننا لدينا رغبة أكبر وأقوى في الفوز من الخصم”.

وعما إذا كان سيجري تعديلات على تشكيلته عقب ضمان التأهل الرسمي للمونديال، أجاب مورياسو: “لدينا لاعبان سيغيبان للإصابة في مباراة البحرين الماضية، لذلك أود أن أقوم ببعض التغييرات بلا شك، ربما يشمل ذلك لاعبين أو أكثر، سنرى غداً ما سيحدث”.

وتابع: “لا يهم إذا كانت مباراة رسمية أو ودية، فهدفنا دائماً الفوز ومشاركة الاحتفال مع مشجعينا”.

وعن المنتخب السعودي، أتم مدرب اليابان: “هو خصم قوي ويمتلك لاعبين مميزين أمثال سالم الدوسري، بالإضافة إلى امتلاك لاعبيه مهارات فردية وهو ما يفرض علينا الحذر”.

ويحتل منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، بينما يمتلك منتخب السعودية 9 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن منتخب أستراليا الوصيف.