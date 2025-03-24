مدرب المكسيك: فزنا على منتخب يشهد نمواً كبيراً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 11:49 صباحاً - أحرز منتخب المكسيك لقب دوري أمم الكونكاكاف بفوزه صباح اليوم، الإثنين، على منتخب بنما بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية…

عن اللقب والفوز بالمباراة، قال مدرب المكسيك خافيير أجيري، إن فريقه قدم أداء جيداً على حساب فريق قوي جداً..

وقال أيضاً: كل احترامي لمنتخب بنما الذي شهد نمواً هائلاً. لديهم فريق قوي ومنظم…

وعبّر أجيري عن سعادته بتحقيق اللقب وعن فخره بأداء لاعبيه في المباراة…