كيليان مبابي: نتطلع للفوز بلقب دوري الأمم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 11:49 صباحاً - علّق كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، عبر قناة TF1 الفرنسية بعد تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بركلات الترجيح بعد تبادل الفوز بنفس النتيجة (2-0) حيث قال: بدأنا اللقاء برغبة قوية في تقديم أداء رائع، وكنا مقتنعين بقدرتنا على ذلك، ولم نرد أن نمنحهم فرصة حتى لا نضطر للركض كثيراً.

وأضاف: أهدرنا الكثير من الفرص، وسجل أوليسيه هدفاً من ركلة حرة رائعة، وأضاف ديمبلي الهدف الثاني بعد أداء مؤثر، وفي ركلات الترجيح كنا نعلم أن مايك ماينان سيصنع الفارق، لأنه مميز في التصدي لها… ركلات الترجيح كانت بمثابة هدف ثالث لنا، وكنا مقتنعين أيضاً أننا سنتفوق في النهاية.

وقال أيضاً: كنا بحاجة إلى مباراة بهذه الأجواء، لاستعادة ثقة ودعم جماهيرنا، وأردنا خلق أجواء حماسية للغاية وفقاً للمسموح به… لقد تأهلنا لقبل النهائي، وهناك لقب جديد على المحك، وسنحاول الفوز به.