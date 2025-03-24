نيوزنلندا خامس المتواجدين في كأس العالم 2026

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 11:49 صباحاً - بلغ منتخب نيوزيلندا، نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة في تاريخه بعد مونديال إسبانيا 1982 وجنوب إفريقيا 2010.

وفاز منتخب نيوزنلندا على كاليدونيا الجديدة 3-0 في المباراة النهائية بالدور الثالث من تصفيات قارة أوقيانوسيا، صباح اليوم الإثنين.

وأصبحت نيوزيلندا، خامس المتأهلين لكأس العالم 2026، بعد الدول الثلاثة المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأيضاً المنتخب الياباني الذي انتزع أولى بطاقات قارة آسيا، الخميس الماضي.

ويخوض منتخب كاليدونيا الجديدة مرحلة الملحق العالمي من التصفيات الذي سيشارك به 6 منتخبات.