مدرب البرتغال: أنا فخور جداً باللاعبين..

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 09:55 صباحاً - قال روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم على حساب الدنمارك (0-1 و5-2) في تصريحات نشرتها صحيفة (ريكورد) البرتغالية: كان أداؤنا مختلفاً تماماً عن الذهاب، رأيت قدرة على تحليل المباراة وصناعة الفرص، تسجيل 5 أهداف ليس بالأمر السهل، كان الفريق ذكياً ومتفوقاً… كانت الأجواء رائعة في الذهاب، ولكن اليوم كان أفضل، هكذا هي كرة القدم، لا توجد أمور سهلة، الأمر لا يتعلق دائماً بالفوز بنتيجة 3-0، بل يتعلق بالقتال والعمل الجيد والصدق.

وأضاف: أظهر الفريق جميع قيم الشعب البرتغالي، المرونة، النضال، الشخصية الكثير من الجودة في اللحظات الحاسمة، يمكن للمنتخب الوطني أن يشعر بالفخر، والآن حان الوقت للتطلع إلى المربع الذهبي..

وعن الانتقادات الموجهة ضده، قال: أنا هنا لمساعدة اللاعبين، وللاستمرار، أشعر بثقة كبيرة من الجماهير، ومن الرئيس الجديد، ومن مجلس الإدارة الجديد، ومن الاتحاد بأكمله… المنتخب الوطني ملك للاعبين والجماهير، وليس للمدرب، أنا لست مدرباً جديداً، بل أمتلك خبرة، أنا هادئ، عندما يخسر الفريق، يكون خطئي، عندما يفوز، يكون بفضل اللاعبين، نحن هنا نناضل من أجل تحقيق الأهداف..