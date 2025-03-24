دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال يعبر إلى نصف النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 12:54 صباحاً - حسم منتخب البرتغال تأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم بعد فوزه على الدنمارك 5-2 في إياب ربع النهائي بعد التمديد…

انتهى الوقت الأصلي للمباراة 3-2 (الذهاب 1-0 للدنمارك).. سجل للبرتغال يواكيم أندرسن خطأ في مرماه (د 38) وكريستيانو رونالدو (د 72) بعد أن أضاع ضربة جزاء (د 6)، وفرانسيسكو ترينكاو (د 86) وسجل للدنمارك راسموس كريستنسن (د 56) وكريستيان إريكسن (د 76).

وبعد التمديد سجل للبرتغال فرانسيسكو ترينكاو (د 91) وجونزالو راموس (د 115)، ليحجز منتخب البرتغال مقعده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.