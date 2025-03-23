الأعراض المفاجئة لإصابتك بنوبة قلبية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 11:00 مساءً - ما هي نوبة القلب؟

تحدث نوبة القلب عندما يُسد أحد الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم. هذا السدّ يمنع الدم والأكسجين من الوصول إلى جزء من القلب، مما يؤدي إلى تلف أو موت أنسجة القلب. بالنظر إلى أهمية هذه الحالة، من المهم معرفة الأعراض المرتبطة بها.

الأعراض الرئيسية

تتضمن الأعراض المفاجئة التي قد تشير إلى نوبة قلبية ما يلي:

ألم في الصدر: شعور بضغط أو ضغط في منطقة الصدر قد يستمر لفترة طويلة.

شعور بضغط أو ضغط في منطقة الصدر قد يستمر لفترة طويلة. ألم في أماكن أخرى: قد تشعر بألم في الكتف، الظهر، العنق، الفك، أو الذراع.

قد تشعر بألم في الكتف، الظهر، العنق، الفك، أو الذراع. شعور بالدوار: قد تشعر بالدوار أو الدوخة المفاجئة.

قد تشعر بالدوار أو الدوخة المفاجئة. ضيق في التنفس: قد تشعر بصعوبة في التنفس حتى في الراحة.

قد تشعر بصعوبة في التنفس حتى في الراحة. الغثيان: قد تشعر بالغثيان أو القيء.

التوجه السريع إلى الطبيب

إذا شعرت بأي من الأعراض المذكورة أعلاه، يجب عليك التوجه إلى أقرب مستشفى أو الاتصال بالطوارئ على الفور. كل دقيقة تحسب في مثل هذه الحالات.

كيف يمكن تقليل خطر نوبة القلب؟

للحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، يُنصح باتباع بعض الإرشادات الصحية:

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول.

فحص مستويات الضغط والسكر والكوليسترول بانتظام.

خاتمة

من المهم أن تكون واعيًا للأعراض المرتبطة بنوبة القلب. الوعي السريع يمكن أن ينقذ الحياة. حافظ على صحتك وابقَ متنبهاً لأي تغييرات غير معتادة في جسمك.