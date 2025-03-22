برشلونة يعلن طبيعة إصابة مدافعه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 02:49 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه الإسباني، باو كوبارسي.

كوبارسي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام هولندا، الخميس الماضي، ولم يتمكن من إكمال اللقاء الذي انتهى بنتيجة التعادل (2-2).

وأظهرت الفحوصات التي أُجريت صباح اليوم في مدينة “خوان جامبر” الرياضية أن لاعب الفريق الأول باو كوبارسي يعاني من تمدد في الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي للكاحل الأيمن.

وأضاف البيان: “اللاعب سيخضع للعلاج، وسيتم إعادة تقييم قدرته البدنية خلال 48 ساعة”.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا، يوم 27 الشهر الحالي،في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإسباني.