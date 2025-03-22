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اجتماع قريب بين ميلان وريال مدريد

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اجتماع قريب بين ميلان وريال مدريد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 01:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن اجتماع قريب بين ميلان وريال مدريد من أجل مناقشة مستقبل اللاعب الشاب، أليكس خيمينيز.

وانضم أليكس خيمينيز إلى ميلان بصفة نهائية، صيف 2024، مقابل 5 ملايين يورو، ولكن الميرنجي يمتلك حق إعادة الشراء مقابل 9 ملايين يورو في 2025 أو 12 مليون يورو في 2026، الأمر الذي يثير قلق ميلان.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة “X”: “من المقرر أن يلتقي مسؤولو ميلان مع ريال مدريد قريباً لمناقشة وضع أليكس خيمينيز”.  

وأضاف: “يرغب ميلان في الاحتفاظ بخيمينيز والتفاوض على شروط جديدة لبنود إعادة الشراء، بينما لا يخطط ريال مدريد لخسارة السيطرة على مستقبل اللاعب الإسباني”.  

واختتم: “خيمينيز سعيد في ميلان، لأنه يعد عنصراً مهماً في تشكيلة الفريق”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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