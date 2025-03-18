ليفاندوفسكي: لم أنم بشكل جيد بعد مباراة أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:47 صباحاً - أكد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم المنتخب البولندي ونادي برشلونة، أنه لم يتمكن من النوم بشكل جيد، بعد مباراة أتلتيكو مدريد.

وتغلب برشلونة على نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخراً بهدفين.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد وصوله بولندا، قال ليفاندوفسكي: “بصراحة لم أنم جيداً بعد المباراة ضد أتلتيكو مدريد، عدنا إلى برشلونة في الثالثة فجراً، وعندما عدت إلى المنزل لم أتمكن من النوم بشكل جيد، لأنني اضطررت للسفر في الصباح الباكر”.

وأضاف: “بالنسبة للشعور العام، بالطبع كانت مباراة تمنحك دفعة معنوية هائلة، خاصة عندما تكون متأخراً بهدفين ثم تفوز بأربعة أهداف. هذا النوع من الانتصارات يعزز ثقتنا بأنفسنا. خاصة مع بقاء العديد من المباريات لنهاية الموسم”.

واختتم: “بالنسبة للمنتخب الوطني، دائماً أشعر بالفخر والسعادة لوجودي هنا. أمثل هذا المنتخب منذ 17 عاماً وفي كل مرة لدي نفس الشعور”.