الاستخدام الصحيح لبذور الشيا.. احذروا تناولها بهذه الطريقة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:47 صباحاً - فوائد بذور الشيا الصحية

بذور الشيا تُعتبر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي توفر العديد من الفوائد الصحية. تحتوي تلك البذور الصغيرة على نسبة عالية من الألياف، الأحماض الدهنية الأوميجا 3، البروتين، والعديد من الفيتامينات والمعادن. تناول بذور الشيا بشكل منتظم يمكن أن يُساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، تعزيز صحة القلب، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

كيف يمكنك إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي؟

يمكن الاستمتاع ببذور الشيا في العديد من الأطباق المختلفة. إليك بعض الأفكار لاستخدامها بشكل صحيح ومفيد:

إضافتها إلى العصائر والمشروبات: يمكنك وضع ملعقة صغيرة من بذور الشيا إلى العصير المفضل لديك أو مخفوق البروتين للحصول على قيمة غذائية إضافية.

استخدامها في صنع البودينغ: تُعتبر بذور الشيا مكونًا رائعًا للبودينغ، حيث تتمدد البذور لتمتص السوائل، مما يعمل على تكوين قوام هش ومغذي.

رشها على السلطات: يمكنك رش بذور الشيا على السلطات الشهية كإضافة مقرمشة وذات فوائد صحية متعددة.

الطريقة الخاطئة لتناول بذور الشيا

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن هناك طريقة غير صحيحة لتناول بذور الشيا تُسبب مشاكل صحية. يجب تجنب تناول البذور جافة تماماً، خاصة إذا لم تكن مصحوبة بكميات كافية من السوائل. تناولها بشكل جاف قد يؤدي إلى انسداد الجهاز الهضمي أو تضخم البذور في المريء مما يتسبب في مشكلات تؤثر على البلع.

الطريقة الآمنة لتحضير بذور الشيا

لضمان الاستخدام الآمن لبذور الشيا، يُنصح بنقعها في الماء أو سوائل أخرى مثل الحليب قبل تناولها. كقاعدة عامة، يُمكنك استخدام نسبة 1:10 من البذور إلى السائل (مثل ملعقة واحدة من بذور الشيا إلى عشرة ملاعق من الماء) وتركها تنتقع لمدة تتراوح بين 20 دقيقة وحتى بضع ساعات لتجنب أي مضاعفات.

بتبني هذه الممارسات الآمنة والصحية، يمكن للجميع الاستفادة من الفوائد الغذائية المذهلة التي تقدمها بذور الشيا.