توقف عن القهوة بعد 2 ظهرًا.. نصيحة ذهبية لنوم أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:47 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

شرب القهوة من العادات اليومية التي يعتمد عليها الكثيرون لزيادة التركيز والطاقة، ولكن هل تعلم أن توقيت شربها قد يؤثر بشكل كبير على صحتك ونومك؟ وفقًا لخبيرة التغذية الشهيرة، فإن شرب القهوة بعد الساعة 2 ظهرًا قد يكون له آثار سلبية على جودة نومك وصحتك العامة.

تقول الخبيرة إن الكافيين الموجود في القهوة يستغرق حوالي 6 ساعات ليتم استقلابه في الجسم، مما يعني أن شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يؤخر عملية النوم ويقلل من جودته. وأضافت أن النوم الجيد هو أحد الركائز الأساسية للصحة العامة، وأي اضطراب فيه يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي والمناعي.

ولتجنب هذه المشكلة، تنصح الخبيرة بتجنب شرب القهوة بعد الساعة 2 ظهرًا، والاستعاضة عنها بمشروبات أخرى مثل الشاي الأخضر أو الأعشاب التي تحتوي على نسبة أقل من الكافيين. كما تشير إلى أهمية ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ لتحسين جودة النوم وتعزيز الصحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الخبيرة على ضرورة مراقبة كمية القهوة التي يتم تناولها يوميًا، حيث أن الإفراط في شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر واضطرابات في الجهاز الهضمي. وتوصي بعدم تجاوز 400 ملغ من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة.

في النهاية، تشير الخبيرة إلى أن الاعتدال هو المفتاح لتحقيق الفوائد الصحية للقهوة دون التعرض لآثارها السلبية. لذا، إذا كنت من محبي القهوة، حاول أن تلتزم بالتوقيتات المناسبة لشربها وتجنب الإفراط فيها لتحافظ على صحتك ونومك.