أذكار للحماية وللتحصين من الحسد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:54 صباحاً - أهمية الأذكار في حياتنا اليومية

الأذكار تعد من الأمور الأساسية في حياة المسلم، فهي وسيلة لحماية الإنسان من الشرور ولإطمئنان القلب والروح. تُعتبر الأذكار اليومية حصناً منيعاً ضد الحسد والعين، وتحقق السلام الداخلي والطمأنينة النفسية. من خلال تكرار الأذكار وقراءتها بانتظام، يتمكن المؤمن من تعزيز علاقته بالله وزيادة تقواه.

أذكار من السنة للتحصين

هناك العديد من الأذكار الواردة في السنة النبوية الشريفة والتي تساعد على التحصين من الحسد والعين، ومن أهمها:

قول: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم” ثلاث مرات صباحاً ومساءً.

تلاوة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وعند النوم.

قراءة المعوذتين (سورة الفلق وسورة الناس) وسورة الإخلاص ثلاث مرات صباحاً ومساءً.

فوائد الالتزام بالأذكار

تعود الأذكار بفوائد جمّة على النفس والجسد، ومنها:

تقوية الإيمان وتعزيز الشعور بالأمان والسكينة.

حماية المسلم من الوساوس والشياطين ووقايته من الشرور.

رفع الدرجات وكسب الأجر العظيم من الله تعالى.

المداومة على الأذكار تساهم في حفظ المسلم من المخاطر المحيطة به وتمنحه الحماية اللازمة في حياته اليومية. إن المسلم الذي يلتزم بقراءة الأذكار بانتظام ينعم براحة البال والطمأنينة، ويعيش حياته بإيجابية وحيوية.