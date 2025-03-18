سلاف فواخرجي تدعم جمال سليمان في مواجهة اتهامات الطائفية: “سوريون فقط وسنبقى”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 06:54 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

أظهرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي تضامنها الواضح مع زميلها الممثل جمال سليمان، الذي يواجه اتهامات بالطائفية والانحياز إلى الطائفة العلوية في ظل الأحداث المتوترة التي تشهدها سوريا. وجاءت هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المجتمع السوري انقسامات حادة وتوترات متصاعدة على خلفية الأوضاع السياسية والاجتماعية.

ونشرت سلاف فواخرجي على حسابها الشخصي عبر منصة “اكس” صورة جمعتها بجمال سليمان، مرفقة بتعليق قالت فيه: “مهما تباعدنا تبقى عزيز ومحترم وكل التضامن معك”. وأضافت: “لم تكن يوماً طائفياً وكلنا لم ولن نكون.. سوريون فقط وسنبقى”.

هذا التصريح يأتي كرد مباشر على الاتهامات التي طالت سليمان، والتي تتهمه بالانحياز إلى طائفة معينة في ظل الأحداث الدائرة في سوريا. وتؤكد سلاف من خلال كلماتها على وحدة السوريين ورفضها للانقسامات الطائفية، معتبرة أن الهوية السورية هي الأساس الذي يجب أن يجمع الجميع.

التضامن الذي أظهرته سلاف فواخرجي مع جمال سليمان يعكس موقفاً واضحاً من عدد من الفنانين والمثقفين السوريين الذين يحاولون تجاوز الخطابات الطائفية ويعملون على تعزيز قيم الوحدة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن جمال سليمان، أحد أبرز الوجوه الفنية في سوريا، واجه في الفترة الأخيرة انتقادات حادة على خلفية مواقفه السياسية والاجتماعية، والتي يعتبرها البعض متحيزة لطائفته. إلا أن تأييد سلاف له يسلط الضوء على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية ورفض التقسيمات التي تهدد النسيج الاجتماعي السوري.

في النهاية، تبقى كلمات سلاف فواخرجي رسالة قوية تؤكد أن الهوية السورية هي الجامع الأكبر، وأن التمسك بها هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات التي تعصف بالبلاد.