ناسا: رائدا الفضاء الأميركيان العالقان في محطة الفضاء الدولية يعودان إلى الأرض غدًا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 09:55 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن رائدي الفضاء الأميركيين العالقين منذ أكثر من 9 أشهر في محطة الفضاء الدولية سيعودان إلى الأرض مساء غد.

ومن المقرر أن يعود بوتش ويلمور، وزميلته سوني ويليامز، مع رائدي فضاء آخرين من الولايات المتحدة وروسيا عبر المركبة الفضائية “كرو دراغون” التابعة لشركة “سبايس إكس”، والتي التحمت بالمحطة صباح أمس.

وتوقعت وكالة “ناسا” أن تهبط المركبة الفضائية “كرو دراغون” في تمام الساعة 17:57 غدًا (21:57 ت.غ).