7 قتلى في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل قبرص

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 09:55 مساءً - أعلنت السلطات القبرصية اليوم عن انتشال 7 جثث وإنقاذ شخصين في حصيلة أولية بعد غرق قارب كان يحمل مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة.

وأكد مسؤولون من مركز تنسيق الإنقاذ المشترك أن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة، بمشاركة مروحية عسكرية، وسفن إنقاذ، وطائرة مسيرة.

وأشاروا إلى أن عملية الإنقاذ لا تزال في مراحلها الأولى، وأنهم يواصلون البحث عن أشخاص يُعتقد أنهم مفقودون.