وصفات صحية للسلطات في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 10:56 صباحاً - أفكار متميزة لتحضير سلطات صحية في رمضان

تعتبر السلطات من الأطباق الحيوية والمغذية التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال شهر رمضان المبارك. فهي ليست فقط غنية بالفيتامينات والمعادن، بل تساعد أيضًا في ترطيب الجسم وتزويده بالطاقة اللازمة للصيام. لهذا، سأقدم لكم وصفات سهلة ومحببة لتحضير سلطات صحية ومغذية تجدد طاقتك وتضفي على إفطارك نكهة خاصة.

سلطة الكينوا مع الخضروات المشوية

هذه السلطة مميزة بنكهتها الغنية وقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على الكينوا الغنية بالبروتينات والخضروات المشوية المليئة بالفيتامينات.

1 كوب كينوا مطبوخة

1 حبة فلفل أحمر مشوية ومقطعة

1 حبة كوسا مشوية ومقطعة

½ كوب طماطم شيري مقطعة نصفين

¼ كوب زيت زيتون

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الكينوا مع الخضروات المشوية والطماطم.

2. في وعاء صغير، امزجي زيت الزيتون وعصير الليمون وملحي بحسب الذوق.

3. أضيفي الصلصة فوق مزيج الكينوا وقلبي برفق حتى تتجانس المكونات.

سلطة الجرجير بالرمان والجوز

تتميز هذه السلطة بمزيج مثالي من الحلاوة والحموضة، وهي غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية.

2 كوب جرجير طازج

½ كوب بذور الرمان

¼ كوب جوز مكسر

½ كوب جبنة فيتا مفتتة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:

1. اخلطي الجرجير مع بذور الرمان والجوز والجبنة في وعاء كبير.

2. امزجي زيت الزيتون ودبس الرمان مع القليل من الملح والفلفل للحصول على صلصة متجانسة.

3. صبّي الصلصة فوق السلطة وقلبي برفق قبل التقديم.

سلطة الخيار باللبن والنعناع

هي وصفة منعشة وخفيفة مثالية لتقديمها كجانب مع أطباق رمضان التقليدية.

2 خيار مقطع إلى شرائح رقيقة

1 كوب لبن زبادي

2 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملح حسب الذوق

طريقة التحضير:

1. اخلطي شرائح الخيار مع اللبن الزبادي في وعاء متوسط.

2. أضيفي النعناع والثوم والملح وامزجي المكونات جيدًا.

3. قدميها مبردة للحصول على نكهة منعشة وممتعة.

بهذه الوصفات الصحية والشهية، يمكنك الاستمتاع بطبق سلطة مميز يغني مائدتك الرمضانية. نتمنى لك صيامًا مقبولاً وذوقًا رائعًا مع هذه الأطباق المميزة!